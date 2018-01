Poty/Bax/Catanduva perde para Santo André pela LBF

Sem dificuldades, o Santo André/APABA fez a lição de casa e passou pelo Poty/BAX/Catanduva, com a vitória por 73 a 45 no Ginásio Pedro Dell’Antonia, em Santo André (SP), em partida disputada na noite desta sexta-feira (19). O confronto foi válido pela segunda rodada da Liga de Basquete Feminino (LBF).

A ala/armadora Julieta Ale, do Poty/BAX/Catanduva, fez 23 pontos e foi a cestinha da partida – a argentina quase registrou seu primeiro duplo-duplo na LBF CAIXA, ao também pegar 9 rebotes. Pelas donas da casa, Jaqueline e Dominick comandaram a vitória com 16 pontos cada.

Superior em todos os períodos, Santo André começou a partida com uma sequencia de 9×0, interrompida por uma cesta de três de Natália. A armadora catanduvense, aliás, não conseguiu repetir a ótima atuação da estreia (26 pontos e recorde pessoal na LBF CAIXA), anulada pela defesa andreense, que a limitou a apenas 9 pontos.

O Poty/BAX/Catanduva não estava em noite inspirada, com um baixo aproveitamento nos arremessos – 27, 3% nas bolas de 2 pontos e um precário 18,2% do perímetro – número que ainda foi puxado pelas três bolas convertidas por Ale.

A equipe catanduvense volta a jogar já neste domingo, dia 21, para enfrentar São Bernardo do Campo no Ginásio Ubaldo Lago. O duelo tem inicio previsto para as 15 horas.

Da Redação, com informações da Liga de Basquete Feminino

Foto – Marcelo Delgado/Divulgação Poty/BAX/Catanduva