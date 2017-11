Poty/BAX/Catanduva estreia na LBF CAIXA 2018 contra Presidente Venceslau

A Liga de Basquete Feminino divulgou nesta quarta-feira (29) a tabela completa da fase de classificação da LBF CAIXA 2018. A bola sobe em 12 de janeiro para Santo André/APABA e São Bernardo/Instituto Brazolin/Unip, às 20h, em Santo André (SP). O clássico do ABC paulista colocará frente a frente uma equipe estreante na competição e a única a disputar todas as edições desde 2010.

No dia seguinte (13), às 17h, Poty/BAX/Catanduva e Presidente Venceslau fazem o duelo das equipes da alta Paulista em Catanduva (SP). A cidade-feitiço volta a receber uma partida de LBF pela primeira vez desde 2012, quando a equipe local chegou às semifinais.

Os novatos Vera Cruz Campinas e Funvic/Ituano estreiam em 14 de janeiro, às 15h, em Campinas (SP), colocando frente a frente dois dos mais vitoriosos técnicos da modalidade, Antonio Carlos Vendramini e Antonio Carlos Barbosa. As equipes paulistas também estão entre as que mais se movimentam para reforçar os elencos nesta pré-temporada.

Sampaio Basquete e Uninassau Basquete, no duelo nordestino da LBF CAIXA, fecham a primeira semana da competição em 16 de janeiro, às 20h, em São Luís (MA). Blumenau inicia sua campanha em 27 de janeiro, quando recebe Presidente Venceslau em Santa Catarina.

Uninassau e Santo André reeditam uma das semifinais da temporada passada em 2 de março e 20 de abril. O segundo turno abre em 9 de março e vai até 22 de abril, com o Jogo das Estrelas sendo realizado durante este período, em Santo André. A quarta edição do ‘JdE’, em 8 de abril, terá como grande atração o primeiro torneio de enterradas da história da LBF CAIXA.

Campeonato

A LBF CAIXA 2018 terá nove equipes com dezoito rodadas na primeira fase. As quartas de final e semifinais terão séries “melhor de três”, ao passo que as grande finais serão decididas em cinco jogos. O lançamento da competição acontece no próximo dia 12 de dezembro, na CAIXA Cultural, em São Paulo (SP).

A transmissão 100% via web de todas as partidas do campeonato, incluindo fase de classificação e playoffs (além das transmissões em TV aberta e fechada), a inclusão de mascotes e o primeiro torneio de enterradas no Jogo das Estrelas estão entre as novidades da nova temporada.

Como subsídio às equipes, a LBF vai oferecer o pagamento integral das taxas de arbitragem, o fornecimento total da bola oficial Wilson NCAA gameball, além de auxílio parcial da logística. Com o objetivo de ampliar a visibilidade da competição, cada clube deverá cumprir uma série de ações que também deverão elevar o nível da LBF CAIXA 2018.

A CAIXA, junto ao Governo Federal, é a patrocinadora oficial da Liga de Basquete Feminino, que organiza a LBF CAIXA. A competição tem a bola oficial da Wilson, a AND1 como marca esportiva oficial e a chancela da Confederação Brasileira de Basketball (CBB).

Da Redação

Foto – CBB