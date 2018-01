Polo da Univesp em Catanduva atrai mais de 600 candidatos

Mais de 600 pessoas se inscreveram para o vestibular 2018 da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), campus de Catanduva. O curso de Pedagogia foi o mais procurado entre os candidatos, com 229 inscritos – média de 4,58 por vaga. O índice é superior à média do curso nos 143 novos polos: 3,9.

Na sequência, estão os cursos de Engenharia de Produção (179), Tecnologia em Gestão Pública (121) e Engenharia de Computação (117). São 646 pessoas que efetivaram o pagamento da inscrição e poderão realizar as provas no dia 21 de janeiro. Os locais de prova já podem ser conferidos no site da instituição.

A Univesp oferece o ensino à distância, com aulas presenciais periódicas. Em Catanduva, o polo escolhido foi o IMES Catanduva, que ganhará uma sala de informática com equipamentos de ponta para o atendimento aos alunos da Univesp, do próprio IMES e de outras instituições públicas de ensino.

Os cursos têm a chancela da USP, Unesp e Unicamp. Todas as informações sobre o vestibular podem ser encontradas na Área do Candidato, constante do site da Univesp, no link www.vunesp.com.br/uvsp1703, ou pelo Disque Vunesp, com atendimento pelo telefone (11) 3874-6300, em dias úteis, das 8 às 20 horas.

Números

Os 57.609 inscritos disputarão 20.250 vagas para os cursos de Engenharia de Computação (5.100), Engenharia de Produção (5.500), Licenciatura em Matemática (1.200), Pedagogia (5.950) e Tecnologia em Gestão Pública (2.500). Os números se referem aos 143 novos polos instalados no Estado de São Paulo.

Da Redação