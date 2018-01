Policiais Rodoviários apreendem mais de 400 mil maços de cigarros contrabandeados

Homens da Polícia Militar Rodoviária apreenderam, na tarde de ontem (16), aproximadamente 425 mil maços de cigarros contrabandeados no quilômetro 384 da Rodovia Washington Luiz (SP-310), em Catanduva. O material foi encontrado em um caminhão baú, que foi abordado durante fiscalização.

Na inspeção, os policiais constataram que o veículo transportava itens de mudança residencial. No entanto, o que chamou a atenção da polícia, é que a carga que iria ser descarregada primeiro estava na parte interna em comparação com a que que seria descarregada posteriormente.

Ao verificar a carga, havia móveis apenas no início do baú. O restante era cigarro contrabandeado. A ocorrência foi encaminhada para Polícia Federal de São José do Rio Preto. No total, foram apreendidas aproximadamente 850 caixas de cigarro.

Da Redação

Foto – Divulgação/Polícia Militar Rodoviária