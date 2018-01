Polícia Militar prende uma pessoa por tráfico de drogas no Imperial

Homens da Polícia Militar de Catanduva prenderam, no início da noite de ontem (22), uma pessoa acusada por tráfico de drogas no Jardim Imperial. De acordo com informações da polícia, em patrulhamento pelo bairro, eles se depararam com um indivíduo que ao ver a viatura tentou fugir correndo para dentro de sua residência, sendo acompanhado e detido.

Durante busca domiciliar os policiais encontraram, entre a laje e o telhado, dois baldes que continham um tijolo de maconha, dois tijolos pequenos de maconha, 296 papelotes de maconha e sacos para embalagem de lixo, cinco pedras de cocaína a granel, 756 microtubos de crack e 410 microtubos de cocaína.

Indagado pelos policiais sobre as drogas, o abordado afirmou ser de sua propriedade. “Diante dos fatos foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e conduzido ao plantão policial onde foi ratificada sua prisão permanecendo à disposição da Justiça. Tal prisão evidencia o empenho e o comprometimento dos policiais militares do 30ºBPM/I em servir e proteger a comunidade de Catanduva e região”, ressaltou o comando da PM.

Da Redação

Foto – Divulgação/Polícia Militar