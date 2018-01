Polícia Militar prende homem acusado por tráfico de drogas

A Polícia Militar de Catanduva prendeu, na tarde de ontem (23), um homem no Jardim Imperial acusado pelo crime de Tráfico de Drogas. De acordo com informações da polícia, após denúncia anônima, iniciaram patrulhamento direcionado pelo Jardim Imperial, localizando um indivíduo no portão da residência indicada em posse de uma sacola contendo invólucros de maconha.

Questionado sobre as drogas, o abordado afirmou comercializar o entorpecente e indicou onde havia maior quantidade no interior da residência. Durante busca domiciliar os policiais localizaram 225 (duzentos e vinte e cinco) invólucros de maconha, 21 porções de maconha, 02 tijolos de maconha, 01 balança e R$ 205,00 em dinheiro.

Diante dos fatos o autor foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e conduzido à DISE onde sua prisão foi ratificada, permanecendo à disposição da Justiça.

“Tal prisão evidencia o empenho e o comprometimento dos policiais militares do 30º BPM/I em servir e proteger a comunidade de Catanduva e região”, ressaltou o comando da corporação.

Da Redação

Foto – Divulgação/Polícia Militar