Polícia Militar prende 6 pessoas e apreende entorpecentes durante a Operação “Corner”

Policiais Militares do Trigésimo Batalhão de Polícia Militar do Interior, com o apoio do Canil e do Grupamento Aéreo da Polícia Militar de São José do Rio Preto/SP, realizaram em Catanduva a operação “Corner” para o combate ao tráfico de drogas.

De acordo com informações do comando da corporação, durante a operação, foram abordadas 28 pessoas, das quais 6 foram apresentadas na DISE para prestarem esclarecimentos.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Foram apreendidas 328 porções de crack, 74 porções de maconha, 55 porções de cocaína, R$ 1.650,00 em dinheiro, uma motocicleta e um aparelho celular.

“A operação em destaque faz parte do planejamento operacional do Trigésimo Batalhão de Polícia Militar do Interior, dando continuidade ao seu trabalho diuturno, sempre compromissado com a defesa da vida, da integridade física e da dignidade da pessoa humana”, reforçou o Comando.

Da Redação

Fotos – Colaboração/Polícia Militar de Catanduva