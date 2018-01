Polícia Militar prende 4 pessoas e esclarece furtos

Policiais Militares do 30ºBPM/I realizaram, entre ontem (10) e hoje (11), a prisão de quatro pessoas acusadas por roubo, furto e tráfico de drogas em Catanduva e Novo Horizonte. A primeira ocorrência foi registrada às 23h40 desta terça-feira.

Na ocasião, um individuo de 20 anos foi preso na Avenida Palmares, em Catanduva. A prisão ocorreu após um roubo em um estabelecimento comercial no bairro Vila Soto. Após o crime, os policiais colheram informações e desta forma o patrulhamento foi direcionado. Após alguns minutos, a polícia abordou um homem em uma motocicleta com as mesmas características do que havia praticado o roubo.

De acordo com a policia, foi realizada uma vistoria na residência do abordado, sendo que lá foram localizadas: roupas idênticas as que foram utilizadas no delito; 01 réplica de arma de fogo; 01 balança de precisão, além de aproximadamente 1kg de maconha. O autor foi conduzido ao Plantão Permanente de Catanduva, onde foi reconhecido pela vítima, desta forma o infrator permaneceu preso em flagrante por roubo e tráfico de drogas.

Novo Horizonte

Na data de hoje (11 de janeiro), por volta das 01h15min, policiais militares do 30ºBPM/I prenderam quatro pessoas pela Vicinal José Carvalho Leme, Km 3, bairro Pau D`alho, em Novo Horizonte/SP. As prisões ocorreram quando em patrulhamento pela área rural os policiais se depararam com um animal abatido.

Minutos depois, ouviram o barulho de um veículo que transitava pela vicinal e foram em sua direção, sendo que avistaram três homens em um veículo Gol, de cor branca, que ao perceberem a viatura policial tentaram fugir. Entretanto, os suspeitos foram abordados e durante a revista confessaram que haviam abatido o animal (vaca), além de declararem a participação em outros furtos de gado ocorridos na região.

De imediato, foram feitas diligências nas residências dos acusados onde os policiais encontraram quatro espingardas, munições, balança e outros equipamentos para o abate de animal. Os autores foram presos por furto qualificado e posse ilegal de arma de fogo.

“Cabe enaltecer que a prisão dos infratores da cidade de Novo Horizonte/SP contribuirá em muito para a elucidação dos outros crimes dessa mesma natureza ocorridos”, destacou o comando da corporação.

Fotos – Divulgação/Policia Militar