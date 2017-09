Polícia Militar anuncia queda nos índices criminais na região

A cúpula das polícias Militar e Civil da região de São José do Rio Preto esteve reunida na sede do CPI-5 (Comando de Policiamento do Interior-5) para analisar as estatísticas dos índices criminais de toda a região e traçar estratégias de atuação de investigação policial e potencialização do policiamento ostensivo nas 96 cidades da área abrangida.

Aos delegados da PC e aos comandantes da PM foi confirmada a efetiva diminuição dos índices criminais em todos os itens medidos pela Secretaria de Segurança Pública o que ratificou a eficácia do trabalho policial nesta região.

De acordo com o comando da instituição, a área do CPI-5 reduziu em 45% a quantidade de vítimas de letalidade violenta, 20% a quantidade de roubos e 38% a quantidade de roubos e furto de veículos, tudo comparando-se o mês de agosto de 2016 com agosto 2017. Além disso, cerca de 68% dos veículos furtados ou roubados foram recuperados pela Polícia, num dos maiores índices do Estado neste item.

“Importante registrar ainda que estes números não são ao acaso, eles são fruto do esforço dos policiais que efetuaram mais prisões em flagrante (20%), realizaram mais prisões de criminosos (21%), cumpriram mais prisões por mandados judiciais (17%), e apreenderam mais armas de fogo (11%)”, destaca o comando.

Da Redação

Foto – Divulgação