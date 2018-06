PM prende homem por tráfico de drogas no Nova Catanduva

A Polícia Militar de Catanduva prendeu em flagrante uma pessoa por tráfico de drogas no bairro Nova Catanduva. De acordo com informações do comando, por volta das 23 horas da última sexta-feira (15), policiais militares da Força Tática, suspeitaram um home de 34 anos.

Em conversa o mesmo, ele confessou que tinha grande quantidade de entorpecentes em sua residência. Diante dos fatos foi feito busca domiciliar e localizado 1232 microtubos de crack, 1131 microtubos de cocaína, 08 tijolos de maconha, 901 papelotes de maconha, 24 tabletes de maconha, 03 balanças de precisão e outros materiais utilizados no tráfico de drogas.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão em flagrante delito ao infrator da lei.

Da Redação

Foto – Divulgação/Polícia Militar