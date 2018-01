PIB paulista cresceu 0,7% no acumulado de 12 meses

O Produto Interno Bruto – PIB do Estado de São Paulo, calculado pela Fundação Seade, no acumulado de 12 meses cresceu 0,7%, segundo mês consecutivo de variação positiva nessa base de comparação. Esta taxa ocorreu em função do crescimento da agropecuária (0,7%) e dos serviços (1,0%). Já a indústria mostrou retração de 0,3%.

Entre setembro e outubro de 2017, a economia paulista recuou 0,8%, na série livre de efeitos sazonais. Na mesma base de comparação, a agropecuária cresceu 1,3%, enquanto a indústria e os serviços apresentaram retração (-1,4% e -0,4%, respectivamente).

Na comparação com igual mês do ano anterior, o crescimento foi de 3,5%, com avanços em todos os setores: agropecuária (1,6%), indústria (5,1%) e serviços (2,4%).

Catanduva

Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontam que o Produto Interno Bruto (PIB) de Catanduva apresentou um aumento de 2,06% entre os anos de 2014 e 2015. Em números absolutos, o valor saiu de R$ 29.556,46 mil para R$ 30.167,85 mil.

Nos dois períodos, de acordo com a pesquisa do IBGE, três segmentos foram os responsáveis pelo valor adicionado bruto: Indústrias de Transformação, Comércio e Reparação de Veículos Automotores e Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social.

Em 2015, sete municípios (São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e Manaus) concentravam cerca de 25,0% do PIB do país. Juntos, eles abrigavam 14,3% da população. Os cinco primeiros mantêm a mesma posição no ranking desde 2010.

Os dez municípios com os maiores PIB per capita somaram 1,3% do PIB brasileiro e apenas 0,1% da população do país, em 2015. O maior PIB per capita foi de Presidente Kennedy (ES), município produtor de petróleo e o menor foi Novo Triunfo (BA).

Da Redação, com informações do Seade e do IBGE

Foto – Divulgação/Arquivo NM