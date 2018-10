Pesquisa do curso de Biomedicina da UNIFIPA é publicada em revista internacional

Profª Maria de Lourdes, quando em visita à UNIFIPA, em reunião com a Profª Ana Paula Girol e o Prof. Dr. Antonio Carlos de Araújo, pró-reitor Acadêmico e de Graduação

O curso de Biomedicina da UNIFIPA, em parceria com a Profª Maria de Lourdes Pereira, da Universidade de Aveiro, Portugal, publicou na revista internacional “Top 10 Contributions on Environmental Health: 2nd Edition, AvidScience, a pesquisa “ Adverse effects of Metal-based Nanoparticles on Male Reproductive Cells”, revisão sobre os efeitos adversos de nanopartículas de metal em células reprodutivas masculinas.

A pesquisa foi iniciada em 2017, após curso sobre nanopartículas ministrado pela Profª Maria de Lourdes durante a Semana da Biomedicina UNIFIPA, pela aluna Ariane Harumi Yoshikawa, docentes Lucas Possebon e Sara de Souza Costa e técnica Helena Ribeiro Souza, sob coordenação da Profª Drª Ana Paula Girol, coordenadora do curso.

Os estudos relataram que as nanopartículas de base metálica possuem propriedades especiais únicas, fazendo destes materiais artificiais grande fonte de matéria prima para aplicação cosmética, agentes de contraste, tratamento para doenças atuais e terapias.

No entanto, o uso crescente e sem controle desses nanomateriais causam preocupações com relação à sua toxicidade. Foram observados na pesquisa problemas na saúde reprodutiva masculina, envolvendo tecidos e gametas extremamente sensíveis e delicados, tendo como função essencial a transmissão de informação genética à progênie.

