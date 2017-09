Pesquisa aponta que 79% dos paraguaios querem que país sedie Copa de 2030

Uma pesquisa realizada no Paraguai indicou que 79% dos cidadãos apoiam que o país seja sede da Copa do Mundo de 2030, junto com a Argentina e o Uruguai. A sondagem, realizada pela empresa Prologo com 1.000 adultos, foi publicada depois de o presidente do Paraguai, Horacio Cartes, ter confirmado a adesão do país à candidatura conjunta de Argentina e Uruguai. A informação é da EFE.

Os presidentes da Argentina, Mauricio Macri, do Uruguai, Tabaré Vázquez, e Cartes se reunirão no próximo dia 4 de outubro, em Buenos Aires, com o presidente da Fifa, Gianni Infantino, para tratar da candidatura conjunta dos três países para sediar o Mundial de 2030.

A decisão foi tomada em Buenos Aires entre Macri e Cartes, que marcaram uma reunião no dia 25 de setembro em Assunção entre representantes dos países candidatos e da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) para começar a coordenar detalhes da organização do evento.

No último dia 31 de agosto, o Paraguai se juntou ao Uruguai e à Argentina para prepararem juntos a candidatura. Em 2030 será completado o centenário da primeira Copa do Mundo, cuja final foi disputada em Montevidéu, onde o Uruguai venceu a Argentina por 4 a 2.

Inglaterra e Coreia do Sul são os outros países que manifestaram interesse de sediar o Mundial de Futebol de 2030.

Agência Brasil