Peça sobre Padre Albino faz hoje sua última apresentação em 2018

A peça “Padre Albino: legado para uma cidade” faz sua última apresentação em 2018 nesta quinta-feira, dia 22, às 20h00, no Colégio Ressurreição, em Catanduva. A estreia da peça, em maio, lotou o ginásio de esportes do SESC Catanduva e emocionou a plateia.

A montagem é da Cia da Casa Amarela, tem dramaturgia e direção de Drika Vieira e Carlinhos Rodrigues e foi baseada no livro “Monsenhor Albino Alves da Cunha e Silva – Apóstolo da Caridade”, de Monsenhor Victor Rodrigues de Assis e Pe. Synval Januário (apêndice). A peça narra a trajetória de Padre Albino desde Portugal até sua chegada em Catanduva, onde deixou sua marca de realizações e ações de bondade. Através de viagem no tempo, Monsenhor Albino relembra sua mocidade, a missão religiosa, a luta pelos pobres e sofredores, em momentos de emoção e profundidade.

Padre Synval Januário, que foi na estreia e conviveu com Padre Albino, disse que a interpretação foi perfeita e que ficou impressionado com a semelhança física do ator Carlinhos Rodrigues com Padre Albino. “Gostei demais; vi Padre Albino no palco e fiquei tocado; parecia que estava diante dele”, afirmou. E completou: “A peça aumentou em mim o amor ao Padre Albino”.

O Colégio Ressurreição fica na Rua Vitória, 414. O ingresso custa R$ 10,00 e pode ser adquirido nos Departamentos da Fundação Padre Albino, Banca do Rossi, na Praça da República, e Janja Modas, defronte a Catedral. Toda a renda será revertida para o Hospital de Câncer de Catanduva.

Da Redação

Foto – Divulgação