Paulistas decidem título da Copa Mundial de Tênis Feminino neste domingo (03)

A tenistas Nathaly Kurata, 24 anos, de São Paulo, e Eduarda Piai, 25, de Marília, cabeças de chave 1 e 2, respectivamente, decidem o título da Copa Mundial de Tênis Feminino do Noroeste Paulista Etapa B neste domingo (03), às 11 horas, no Clube de Tênis de Catanduva, com entrada gratuita ao público.

Será o sexto confronto na história entre as duas tenistas paulistas. E a vantagem é de Kurata, com quatro vitórias e uma derrota. No último confronto entre elas, vitória da paulistana por duplo 6/2 nas oitavas de final do Future de Campinas, em março deste ano. A única vitória da tenista de Marília foi no Future de São José do Rio Preto, em 2013. Na ocasião, Piai ganhou na fase de qualifying por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 4/6 e 6/3.

Para chegar à decisão, Kurata passou com facilidade pela argentina Sofia Luini, cabeça 8, por 6/0 e 6/1. Na semifinal, a paulistana bateu a norte-americana Madison Bourguignon, por duplo 7/5, em 1h42min de jogo. Já Eduarda Piai ganhou da jovem paulistana Alexandra Ferreira da Silva, de 16 anos, por duplo 6/2, e na semifinal passou pela argentina Carla Lucero, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6(6).

Duplas

Na chave de duplas, Nathaly Kurata e Eduarda Piai fazem a final contra as argentinas Melina Ferrero e Sofia Luini, na noite deste sábado.

A Copa Mundial de Tênis Feminino do Noroeste Paulista Etapa B acontece através da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado de São Paulo/Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude, a organização é da Associação Desportiva Ateneu Mansor. Os patrocínios são da Usina Colombo Açúcar Caravelas, Levity e Cozimax. O torneio conta com o apoio do Clube de Tênis de Catanduva, Correios, Federação Internacional de Tênis, da Confederação Brasileira de Tênis e da Federação Paulista de Tênis.

Da Redação

Foto – Divulgação