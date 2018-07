PAT Catanduva é o primeiro a receber benefício de agendamento pelo Poupatempo

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Catanduva passará a contar, a partir da próxima terça-feira, dia 10 de julho, com o agendamento programado. O modelo é o mesmo já oferecido pelo Poupatempo – órgão do Governo do Estado considerado o ‘Melhor Serviço Público de SP’ pelo Datafolha. A intenção é garantir a eficiência e qualidade nos serviços prestados ao trabalhador.

Catanduva será a primeira no Estado a contar com o benefício, que já é oferecido em municípios que contam com sede da Secretaria de Estado do Trabalho (SERT). A partir de agora, o cidadão deixará de enfrentar filas na agência, principalmente nos horários de pico. A iniciativa tem apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Relação de Trabalho (Semdert).

Inicialmente, poderão ser agendados os serviços de cadastramento de emprego, emissão de carteira de trabalho e solicitação do Seguro-Desemprego. A consulta de vagas continua por ordem de chegada. Os canais de agendamento serão disponibilizados a partir do dia 10, com primeiro atendimento para a quinta-feira (12). O agendamento deve ser feito pelo Portal do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br).

“Consideramos este um grande avanço para Catanduva: um serviço municipal enquadrado nos padrões de atendimento já aprovados pela população, que é o Poupatempo. O cidadão poderá gerir muito melhor o seu tempo e a sua rotina”, diz o gestor da Central de Atendimento da Prefeitura, Marcelo Ricardo Mota.

De acordo com a administradora do Poupatempo em Catanduva, Renata Ribeiro, o agendamento programado oferece a garantia de atendimento dentro do horário pretendido, respeitando-se o tempo de tolerância de 15 minutos para a chegada do usuário.

“A expectativa é bastante positiva. Esperamos que a demanda seja dividida uniformemente ao longo do dia, de maneira que o cidadão não tenha de esperar muito tempo para o cumprimento da prestação do serviço requerido”, disse Renata.

No atendimento, o interessado deve levar todos os documentos necessários ao serviço pretendido. A documentação completa pode ser conferida no site do Poupatempo. Em breve, o usuário poderá recorrer ao Poupinha, atendente virtual disponível na mesma página, no canto inferior direito da tela. Ele permanecerá disponível 24 horas por dia.

Da Redação

Foto – Divulgação