Parque aquático Thermas dos Laranjais é eleito a 2º melhor empresa para trabalhar na região

Depois de conquistar o título de terceiro parque aquático mais visitado do mundo, o Thermas dos Laranjais, uma das principais atrações turísticas do interior paulista, foi eleito a segunda melhor empresa para trabalhar no ranking Great Place To Work, que avalia a qualidade e a excelência do ambiente de trabalho em empresas de mais de 50 países. O parque está classificado na categoria Médias Empresas da região de São José do Rio Preto.

O resultado foi divulgado na última sexta-feira, 29/6, e coincide com a divulgação do Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM), da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), que aponta Olímpia, cidade onde o Thermas está localizado, como o segundo município com o melhor desenvolvimento socioeconômico do Brasil, considerando as áreas de Educação, Saúde, Emprego e Renda.

Olímpia é destaque no cenário do turismo nacional e o parque aquático Thermas dos Laranjais é a principal atração turística da cidade. O Thermas atrai mais de 2 milhões de visitantes todos os anos, movimentando a economia local gerando emprego e renda. Além disso, o parque é o maior empregador do município: atualmente emprega diretamente e indiretamente mais 800 funcionários.

Sobre o Thermas dos Laranjais

Localizado em Olímpia, no interior de São Paulo, o Thermas dos Laranjais é o terceiro parque aquático mais visitado no mundo e o primeiro em visitação na América Latina, recebendo público de 2 milhões de pessoas. Seus mais de 300 mil metros quadrados reúnem mais de 50 atrações como montanha-russa aquática, complexos de toboáguas, piscina de surfe, duas praias artificiais, piscinas de sonolência e ressurgência, rio de correnteza e parque infantil, todas abastecidas com água quente natural. Sua estrutura conta ainda com serviços de restaurantes, lanchonetes e lojas. Principal responsável pelo turismo na cidade, emprega mais de 500 pessoas de forma direta. Conheça o parque: www.termas.com.br.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo