Parceria abre 260 vagas para cursos de qualificação

A Prefeitura de Catanduva fechou parceria com a Escola Técnica Elias Nechar para oferecer 260 vagas gratuitas em novos cursos de qualificação.

As formações foram aprovadas pelo Centro Paula Souza e terão início entre os meses de julho e setembro deste ano. O objetivo é qualificar e oferecer formação inicial para diversas áreas, desde a prestação de serviço ao comércio e indústria. A modalidade dos cursos é Qualificação Básica para a Formação Inicial e Continuada (QBFIC).

A profissionalização será nas áreas de corte e costura, eletricista residencial, assistente administrativo, almoxarife, técnicas de maquiagem, assistente de recursos humanos, cuidador de idosos, recepção e atendimento e técnicas em vendas. A conquista é fruto da intensificação da parceria entre a Prefeitura e a Etec, mediante apoio da direção do Centro Paula Souza.

As inscrições para as 260 vagas abertas serão feitas diretamente na Etec Elias Nechar. Inscrições e informações pelo telefone da instituição de ensino: (17) 3522-2408. A Escola Técnica está localizada na rua Guariba, 800, no Jardim Bela Vista.

Programação

Corte e Costura (20 vagas) – Julho/2018

Eletricista Residencial (30 vagas) – Julho/2018

Assistente Administrativo (30 vagas) – Julho/2018

Almoxarife (30 vagas) – Agosto/2018

Técnicas de Maquiagem (30 vagas) – Agosto/2018

Assistente de Recursos Humanos (30 vagas) – Agosto/2018

Cuidador de Idosos (30 vagas) – Setembro/2018

Recepção e Atendimento (30 vagas) – Setembro/2018

Técnicas em Vendas (30 vagas) – Setembro/2018

Da Redação

Foto – Divulgação