Papel da mulher transformadora no mundo dos negócios é tema de evento no Senac

Que tal aprender a organizar suas finanças pessoais? Ou ainda se inspirar com histórias de sucesso profissional? Ou até quem sabe conhecer os pré-requisitos para tornar-se um Microempreendedor Individual (MEI)? Essas e outras atividades fazem parte da programação da Semana Global do Empreendedorismo do Senac Catanduva, que será realizada de 13 a 20 de novembro, com participação gratuita.

Com o tema O Papel da Mulher na Atualidade, o evento reúne milhares de organizações em mais de 125 países para debater as conquistas e os grandes desafios das mulheres no desenvolvimento econômico e social. O Senac São Paulo participa da iniciativa e traz atividades em diversas unidades da Capital e do interior do estado. A ação mundial é promovida pela Endeavor que está no Brasil desde 2000 e hoje opera em oito estados em território nacional.

Em Catanduva, a programação conta com oficinas e bate-papos inovadores, que estimulam o empreendedorismo entre os participantes. Para o gerente da unidade, Murillo Michel, o evento leva capacitação e inspiração para quem busca empreender. “Vamos trazer exemplos reais de histórias de sucesso de mulheres inspiradoras e que transformam a sociedade no mundo dos negócios. Nosso objetivo é capacitar, inspirar e conectar pessoas para que fomentem o empreendedorismo no Brasil”, destaca.

As inscrições para participar do evento podem ser realizadas no Portal Senac www.sp.senac.br/catanduva. O Senac Catanduva fica localizado na Rua Santos – 300 – Centro.

A Semana Global do Empreendedorismo

A Semana Global do Empreendedorismo é um movimento criado em 2007 pelo ex-primeiro ministro britânico Gordon Brown e pelo então presidente da Kauffman Foundation, Carl Schramm, com o intuito de fortalecer e disseminar a cultura empreendedora.

No Brasil, o evento tem como principal articulador o Instituto Empreender Endeavor, que já garantiu a mobilização dos principais veículos de mídia, instituições de ensino, ONGs, empresas e órgãos públicos para atingir milhões de pessoas em seminários, palestras, competições, gincanas e outras atividades gratuitas que tenham por objetivo colocar o empreendedorismo no centro da agenda do país.

Programação:

Oficina: Organizando suas Finanças Pessoais

Data: 13 de novembro de 2018

Horário: das 19h30 às 21h30

Oficina: MEI: tudo o que você precisa saber

Data: 14 de novembro de 2018

Horário: das 15 às 17 horas

Oficina: Criatividade e Inovação

Data: 19 de novembro de 2018

Horário: das 10 às 12 horas

Apresentação: Os projetos Empreenda 2018

Data: 20 de novembro de 2018

Horário: das 10 às 12 horas e das 19 às 20 horas

Mesa-Redonda: Mulheres de Catanduva que Fazem Acontecer e Transformam a nossa Cidade

Data: 20 de novembro de 2018

Horário: das 20 horas às 21h30

Serviço:

Semana Global do Empreendedorismo

Data: de 13 a 20 de novembro de 2018

Local: Senac Catanduva

Endereço: Rua Santos – 300 – Centro – Catanduva/SP

Da Redação

Foto – Divulgação