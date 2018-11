O Palmeiras, do técnico Luis Felipe Scolari, venceu o Vasco por 1 a 0 e ficou com o título do Brasileirão 2018. Jogando em São Januário, no Rio de Janeiro, o Verdão venceu com gol Deyverson, que entrou na etapa final de jogo.

É o décimo título Brasileiro conquistado pelo Palmeiras.

Da Redação

Foto – Divulgação