Palestra visa esclarecer profissionais sobre sistema eSocial

A Prefeitura de Catanduva e o Instituto Municipal de Ensino Superior (IMES) promoverão a palestra “Como se Preparar para o eSocial?” no dia 30 de outubro, às 19h30. A iniciativa é uma estratégia de preparação voltada aos profissionais da área jurídica, tributária e contábil, com dicas e processos da nova ferramenta eletrônica.

Por meio do sistema eSocial, os empregadores passam a comunicar ao Governo, de forma unificada, as informações relativas aos trabalhadores, como vínculos, contribuições previdenciárias, folha de pagamento, comunicações de acidente de trabalho, aviso prévio, escriturações fiscais e informações sobre o FGTS.

A palestra será ministrada por Ariane Zambrano Queiroz, especialista em Direito do Trabalho para Gestão de Pessoas, graduada em Administração de Empresas, extensão universitária Gerência de Projetos – Práticas Alinhadas ao PMI. Durante a programação, serão apresentadas propostas para reflexões sobre a importância da conscientização dos pontos críticos e a prática adequada das legislações.

A expectativa é que, com a experiência vivenciada, os participantes possam realizar um processo de implantação e assessorar seus clientes de forma segura, com impactos positivos, transmitindo as informações para o e-Social com qualidade.

O projeto eSocial é uma ação conjunta dos seguintes órgãos e entidades do governo federal: Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, Caixa Econômica Federal, Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e Ministério do Trabalho – MTb.

Serviço

Palestra: “Como se preparar para o eSocial?”

Quando: 30/10/2018, das 19h30 às 21h

Local: Biblioteca Municipal de Catanduva

