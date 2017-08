ATUALIZAÇÃO – Palestra com Daniel Caetano apresenta o NOVO em Catanduva

Uma palestra com Daniel Caetano, líder do Núcleo de Ribeirão Preto, marcará a apresentação do Partido NOVO em Catanduva. Trata-se de um novo conceito e uma nova proposta de fazer política. O evento será no dia 20 de setembro, a partir das 19 horas, no Prédio da ACE, localizado na Rua Alagoas, 137, no Centro.

O encontro contará com a participação de membros do R30, que é o conjunto de filiados ao NOVO que trabalham no desenvolvimento do partido na cidade. Serão abordados temas como a participação do NOVO no Estado e as estratégias para as Eleições de 2018.

No ano passado, o partido iniciou a renovação em quatro capitais, onde foral eleitas candidaturas na primeira eleição que o NOVO participou.

Histórico

O NOVO é um movimento que foi iniciado por cidadãos insatisfeitos com o montante de impostos pagos e a qualidade dos serviços públicos recebidos.

O grupo nunca havia se candidatado a nenhum cargo eletivo, mas concluiu que um partido político seria a ferramenta democrática adequada para realizar as mudanças desejadas e necessárias.

Da Redação (matéria postada originalmente no dia 19/08 e atualizada em 24/08 para correção de informações)

Foto – Reprodução