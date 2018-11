Padre Osvaldo lança seu primeiro livro

Pároco da igreja Imaculada Conceição, em Catanduva, Padre Osvaldo de Oliveira Rosa está prestes a realizar um antigo sonho. Lançar um livro que trata de espiritualidade e também traz reflexões sobre a presença de Deus em nossas vidas. A data escolhida não poderia ser melhor: 8 de dezembro, data em que os católicos celebram a festa da padroeira da paróquia por ele liderada.

“Sempre gostei de escrever minhas reflexões e tenho muito material comigo. Até então, guardava esses textos para, quem sabe, um dia poder dividi-los com alguém. Hoje, felizmente, esse sonho se tornou possível com a Editora Mãe Imaculada”, afirma Padre Osvaldo.

Primeiro título do pároco, “Pétalas de Luz” reúne algumas de suas mensagens e reflexões sobre a importante presença de Deus na vida das pessoas. “São mais que palavras. São experiências para experimentarmos a graça de Deus em nossas vidas”, diz.

Os interessados já podem fazer a reserva de seu exemplar pelo telefone (17) 99680-3585. Toda renda obtida com a venda dos exemplares será em prol das obras sociais coordenadas por ele.

Festa da Padroeira

De 2 a 7 de dezembro, a Paróquia Imaculada Conceição celebrará missas diárias, às 20h, em louvor à Mãe Imaculada, com temas específicos para preparar os fieis para a grande festa. “Maria nasceu sem a mancha do pecado original, pois Cristo deveria nascer de uma mulher assim. Ela foi a escolhida de Deus para trazer o seu filho ao mundo. E, por estarmos próximos ao Natal, essa festa nos mostra a importância de Mãe Imaculada em nossas vidas”, diz Padre Osvaldo.

No sábado, dia 8 de dezembro, a Paróquia promoverá a grande Festa da Consagração dos Filhos da Mãe Imaculada, com programação especial, que inclui missas solenes (às 6h, 9h, 12h e 15h), meditação do Terço da Maternidade (às 5h30, 7h, 8h, 10h, 11h, 13h, 14h, 16h, 17h), e apresentação musical (às 18h). A missa de consagração dos filhos da Mãe Imaculada será realizada às 19h. Durante a festa, ocorrerá também o lançamento do livro Pétalas de Luz. Para outras informações, ligue (17) 3523-6244.

