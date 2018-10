Ouvidoria leva GCM à flagrante de tráfico de drogas no Gavioli

Denúncia registrada no aplicativo da Ouvidoria da Prefeitura gerou um flagrante de tráfico de drogas no Gavioli, na segunda-feira, dia 1º. Diante da demanda, a Guarda Civil Municipal (GCM) intensificou patrulhamento no local indicado como ponto de compra e venda de drogas, no cruzamento da avenida Maranguape e a rua João Chimello.

Até que um rapaz, de 18 anos, foi visto em atitude suspeita no canteiro central da avenida. Ele foi abordado. Na busca pessoal, foram encontrados dois pinos de cocaína e R$ 23 em notas e moedas. Ao ser questionado, o adolescente revelou ter escondido droga uma área verde nas proximidades. No local, foram encontrados 17 pinos de crack.

Paralelamente à abordagem, a guarda recebeu ligação anônima indicando outro local onde havia mais droga escondida. Conforme sugerido, foram localizados mais 22 pinos contendo o mesmo entorpecente, perto da sarjeta.

O adolescente foi levado ao Plantão Policial, onde foi elaborado ato infracional por tráfico de entorpecente. A mãe dele acompanhou o desdobramento da ocorrência. O rapaz permaneceu à disposição da Justiça.

Da Redação

Foto – Divulgação