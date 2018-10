Outubro Rosa terá mutirão de exames em horário estendido

O mês que simboliza a luta e prevenção ao câncer de mama é alvo de ação preventiva da Prefeitura de Catanduva. O projeto liderado pela Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Associação Mahatma Gandhi, prevê entre as ações a realização de um mutirão para exames voltados às mulheres.

No chamado “Dia D”, marcado para 25 de outubro, as unidades de saúde atenderão em horário especial, das 7 às 20 horas. No horário estendido, já que as unidades fecham às 17 horas, será feita coleta de papanicolau e solicitação de mamografia.

“A ideia é ampliar o atendimento e, principalmente, dar oportunidade às mulheres que trabalham durante o dia e não conseguem ser consultadas no horário de expediente normal das unidades de saúde”, frisou o secretário de saúde.

Outro evento de grande proporção será o “Outubro Rosa na Praça da Matriz”, no dia 27. A ação será desenvolvida em parceria com a Fundação Padre Albino, com objetivo de promover atividades de promoção à saúde. Terá a participação das equipes da Academia da Saúde e Núcleo de Apoio à Saúde da Família.

Ao longo do mês, as equipes que atuam nos postos de atendimento em saúde estão engajadas em chamar atenção das usuárias sobre os cuidados com a saúde. As orientações já trabalhadas nas unidades serão reforçadas por meio de palestras educativas e dinâmicas aproveitando a temática e rodas de conversa.

Da Redação

Foto – Divulgação