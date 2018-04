Orquestras de Bauru e Lins se apresentam no encerramento

O Festival de Música em Catanduva está chegando ao fim. Em seu último dia, neste domingo (8), estão previstas as apresentações de duas importantes orquestras da região: a Banda Sinfônica Municipal de Bauru e a Orquestra Sinfônica Jovem de Lins.

Criada e regulamentada em 2002, a Banda Sinfônica Municipal de Bauru completa 16 anos de criação em 2018. O grupo trabalha com jovens estudantes a partir de 11 anos, oportunizando o ensino musical e agregando ao estudo técnico dos instrumentos outros valores essenciais à formação do jovem cidadão.

O repertório da banda é bastante eclético e contempla músicas eruditas, populares, clássicas, folclóricas e trilhas de filmes. A Banda Sinfônica Municipal de Bauru está sob a regência de Paulo Marcos Gomes Pereira. A apresentação será na Praça da República, às 16 horas.

No mesmo local, às 20h30, se apresenta a Orquestra Sinfônica Jovem de Lins. Fundada em 2011, o grupo sinfônico começou como uma camerata de alguns jovens, com apoio da Prefeitura Municipal e comerciantes da cidade de Lins.

Atualmente, são mais de oitenta integrantes na orquestra, entre instrumentistas e coralistas, congregando músicos de várias cidades como: Bauru, Duartina, Lençóis Paulista, Marília, Novo Horizonte, Penápolis, Promissão, São José do Rio Preto e, inclusive, Catanduva. A média de idade dos instrumentistas é de 19 anos. Seu regente titular é o maestro João Fernando Paluan.

Os eventos são gratuitos e abertos ao público.

Festival

O Festival de Música em Catanduva foi idealizado por artistas locais e se tornou realidade através de incentivo do Governo do Estado de São Paulo, por meio do ProAc ICMS, numa parceria com a Prefeitura de Catanduva, Secretaria de Cultura e COFCO International. A realização ainda tem apoio do Reisper Palace Hotel e Gui Rovoltini Films.

