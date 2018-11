Orçamento do município para 2019 será votado em primeira discussão nesta terça

O legislativo catanduvense apreciará, nesta terça-feira, dia 6 de novembro, durante a 76ª Sessão Ordinária, apenas uma propositura em primeira discussão. Trata-se do projeto de Lei que estima a receita e fixa a despesa do município de Catanduva para 2019, de autoria do Executivo.

A sessão possui 30 minutos de expediente e sua abertura está prevista para às 17h30m.

Confira abaixo a Ordem do Dia:

1ª Discussão

1- P.L. nº 064/2018, do Sr. Prefeito Municipal, estimando a Receita e fixando a Despesa do Município de Catanduva para o Exercício de 2019.

Da Redação

Foto – Divulgação