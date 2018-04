Operação Semana Santa termina sem acidente fatal

Entre os dias 29 de março e 1º de abril, período em que foi realizada a Operação Semana Santa, a concessionária AB Triângulo do Sol registrou aproximadamente 286 mil veículos no trecho sob concessão. O maior fluxo ocorreu na rodovia Washington Luís (SP-310), entre São Carlos e Mirassol, com 183 mil veículos.

Nas rodovias Brigadeiro Faria Lima (SP-326), entre Matão e Bebedouro, e Carlos Tonanni/Nemésio Cadetti/Laurentino Mascari/Dr. Mario Gentil (SP-333), entre Sertãozinho e Borborema, o tráfego foi de 59 mil e 44 mil veículos, respectivamente.

Ao todo, foram registrados 16 acidentes, dos quais dez sem vítima e seis com vítimas feridas. Não houve registro de acidente com vítima fatal.

Da Redação

Foto – Divulgação