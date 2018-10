Operação Padroeira: 320 mil veículos vão passar pela região durante o feriado

Cerca de 320 mil veículos devem trafegar pelas rodovias administradas pela AB Triângulo do Sol durante a Operação Padroeira do Brasil, que começa nesta quinta-feira (11), às 16 horas, e segue até o domingo (14).

A expectativa de tráfego para a rodovia Washington Luís (SP-310),entre São Carlos e Mirassol, é de aproximadamente 208 mil veículos. Nas rodovias Brigadeiro Faria Lima (SP-326), entre Matão e Bebedouro, e Carlos Tonani/NemésioCadetti/Laurentino Mascari/Dr. Mario Gentil (SP-333), de Sertãozinho a Borborema, a expectativa de tráfego é de aproximadamente 65mil e 47mil veículos, respectivamente.

Em virtude da maior demanda de tráfego, todo o efetivo operacional da AB Triângulo do Sol estará nas rodovias, garantindo agilidade e rapidez no atendimento aos usuários. As praças de pedágio também operam de maneira diferenciada para a fluidez do trânsito.

Dias e horários com previsão de maior demanda de tráfego

11/10/2017 (quinta-feira) – entre 16h e 24h

12/10/2017 (sexta-feira) – entre 6h e 14h

14/10/2018 (domingo) – entre 15h e 22h

Emergência e recursos operacionais

Em casos de emergência, os usuários podem entrar em contato com a AB Triângulo do Sol por meio do número 0800 701 16 09 ou através dos telefones de emergência, disponíveis em todo o trecho sob concessão. A concessionária disponibiliza aos usuários nove viaturas de inspeção de tráfego, oito guinchos, quatro caminhões munck/pipa e sete ambulâncias.

Recomendações aos usuários

A AB Triângulo do Sol ressalta que o motorista deve adotar algumas medidas antes de seguir viagem, para evitar transtornos durante o trajeto. A manutenção preventiva dos veículos e a verificação de itens como pneus, luzes e freios são fundamentais para a segurança, assim como o respeito às leis de trânsito.

É importante ainda que o motorista respeite os limites de velocidade da via, não beba antes de dirigir, não utilize o celular ao volante e acenda os faróis durante o dia ao trafegar em rodovias. Além disso, todos os ocupantes do veículo devem utilizar dispositivos de retenção (cinto de segurança e assentos específicos para crianças).

Quando houver criança no veículo, deve-se observar a Lei da Cadeirinha (Resolução 277 do Contran), que determina que bebês de até um ano de idade devem ser transportados no bebê conforto, de costas para o painel. De um a quatro anos, as crianças devem ser colocadas em cadeiras para auto.

Entre quatro e sete anos e meio, o ideal é que utilizem assento de elevação. Já crianças acima de sete anos e meio até dez anos devem viajar somente no banco traseiro, com a utilização do cinto de segurança. Após os dez anos de idade, a criança poderá viajar no banco dianteiro utilizando o cinto de segurança.

Da Redação

Foto – Divulgação