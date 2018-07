Onze atrações sobem ao palco da 22ª edição do Rio Preto Country Bulls

São José do Rio Preto vai respirar rodeio entre os dias 18 e 22 julho, com a 22ª edição do Rio Preto Country Bulls. A festa é considerada a terceira maior do País, movimenta mais de R$ 2 milhões em negócios e traz para a cidade o que há de melhor em rodeio e uma grade de shows com renomados artistas do universo sertanejo, além de uma DJ conceituada no Brasil e no exterior.

“A cada ano investimos mais a fim de garantir uma estrutura impecável para que o público de todas as idades tenha entretenimento de qualidade, com conforto e segurança”, afirma o empresário e presidente do evento, Paulo Emílio Marques.

Para receber o público, foi montado no Recinto de Exposição de Rio Preto uma arena com capacidade para receber 30 mil pessoas por dia, sendo sete mil na arquibancada, oito mil nos camarotes e 15 mil na área da pista.

“Nosso pensamento é o de proporcionar uma boa experiência ao público, independentemente do lugar escolhido. Por isso, tudo é pensado nos mínimos detalhes para que todos fiquem confortáveis”, diz Paulo Emílio.

Shows

Na abertura da grade de shows, nesta quarta-feira, 18, sobem ao palco Day & Lara, Bruno Castro & Raphael, João Neto & Frederico e Cesar Menotti & Fabiano. A noite será beneficente, com a renda revertida para o Hospital de Base de Rio Preto.

Já na quinta, 19, as “coleguinhas” Simone & Simaria prometem contagiar o público com sucessos como “Meu Violão e Nosso Cachorro” e “Quando o Mel É Bom”. Na sequência, a arena será dominada pela música eletrônica. Quem comanda as pick-ups é a DJ Larissa Lahw.

Na sexta, dia 20, os irmãos Henrique & Juliano entram em cena com canções famosas como “Vidinha de Balada”, “Mais Amor e Menos Drama”, “De Trás pra Frente”, “Aquela Pessoa” e muito mais. Depois deles, Maiara & Maraisa prometem levantar a galera com seus sucessos “Medo Bobo”, “Sorte que cê beija bem”, “Cruzando os dedos” e “Você faz falta aqui”.

A noite de sábado terá um mix de sucessos, com as apresentações de Marília Mendonça e Zezé di Camargo & Luciano. E, para fechar a edição 2018 do Country Bulls com chave de ouro, no domingo, 22, Gusttavo Lima prometeu mostrar toda sua disposição e fazer um show “sem hora para acabar”.

Rodeio

Durante os cinco dias de evento, serão realizadas montarias em touros e cavalos, prova dos três tambores, laço em dupla e rodeio em carneiros. A responsável pelas montarias em touros será a Ekip Rozeta, maior e mais conceituada do setor e que já revelou grandes nomes do rodeio.

Uma das novidades deste ano é a volta das montarias em cavalos, com as tropas X.L e Tito Cardoso.

A competição em cavalos contará com a participação de 20 peões e 22 animais, e na montaria em touros serão 50 animais e 26 competidores na arena.

Sempre pensando em inovações para o público do Rio Preto Country Bulls, o empresário Paulo Emílio Marques trouxe ainda uma atração inédita para a edição deste ano. O evento vai sediar pela primeira vez uma etapa da Best Bull Genetics, competição que seleciona os melhores touros atletas por meio de uma série de testes na arena. Serão 20 animais na disputa.

Serviço

22ª Rio Preto Country Bulls

Data: 18 a 22 de julho

Local: Recinto de Exposições de Rio Preto

Vendas: Shopping Cidade Norte, Shopping Iguatemi e pelo vendaingresso.com/rpcb2018.html

Outras informações pelo site www.countrybulls.com.br

