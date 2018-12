Olímpia terá 20 representantes na Corrida de São Silvestre

A Estância Turística de Olímpia terá, pela primeira vez, uma delegação representando a cidade na Corrida Internacional de São Silvestre, a mais famosa e tradicional prova do Brasil e a da América do Sul, realizada no dia 31 de dezembro, na capital paulista.

De Olímpia, partirão 20 atletas, sendo 11 homens e nove mulheres. Eles viajam no dia 30, véspera da prova, e serão acompanhados pelo diretor de Esportes, Daniel Gotardo, que integra a delegação e representa o secretário de Turismo e de Cultura, Esportes e Lazer, Selim Murad.

A corrida tem um percurso atual de 15 km pelo centro de São Paulo. É uma competição mista desde 1975, quando começou a participação oficial das mulheres. Entre 1925, ano de sua criação e 1944, foi disputada apenas por corredores homens.

Os atletas olimpienses estão se preparando há meses para a prova mais importante do calendário brasileiro.

