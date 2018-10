Olímpia espera movimento de 40 mil turistas no feriado de 12 de outubro

Na próxima semana, comemora-se em todo o país o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida e do Dia das Crianças, considerado um dos mais movimentados para o turismo e para o comércio, e a Estância Turística de Olímpia se prepara para receber cerca de 40 mil visitantes.

A estimativa é da Pesquisa de Expectativa de Ocupação, realizada pela Prefeitura, por meio da secretaria de Turismo, cujo relatório aponta uma média de 12.500 pessoas por dia hospedadas na cidade.

Os números apresentam crescimento em relação aos registrados ano passado. Um dos motivos é que este ano o feriado prolongado contempla três dias (de sexta a domingo), enquanto em 2017, foram quatro dias, quando a Pesquisa de Ocupação apontou uma média de 9.400 pessoas hospedadas por dia. Isso significa que, para este ano, houve um aumento de 32% na ocupação diária.

Outro motivo positivo é o crescimento no número de leitos de hospedagem, uma vez que, apenas este ano, foram inaugurados três novos resorts no município, provocando em um salto de 9.906 leitos regularizados em 2017 para 17.372 cadastrados atualmente, proporcionando mais opções e comportando uma quantidade maior de visitantes.

Programação

Quem estiver na Estância Turística de Olímpia poderá participar de uma programação especial e gratuita que está sendo preparada pela Prefeitura. No dia 12 de outubro, sexta-feira, das 9h às 13h, será realizado o Festival da Criança Feliz, na Praça da Matriz. A garotada poderá se divertir com brinquedos infláveis, oficina de escultura de balões, pintura facial, recreação, além de distribuição de pipoca e algodão-doce. A grande atração será um pocket show com cantores infanto-juvenis do SBT.

Já no sábado, dia 13, a programação continua, a partir das 9 horas, com um trio elétrico comandado pela cantora mirim Rafa Gomes, finalista do The Voice Kids de 2016, e ainda com a participação dos cantores do SBT. A realização é do Enjoy Olímpia Park Resort, Thermas dos Laranjais e SBT Interior com apoio da Prefeitura.

