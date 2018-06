Olímpia é considerada a 2ª melhor cidade do país em desenvolvimento

A Estância Turística de Olímpia foi considerada a segunda melhor cidade para se viver em termos de qualidade de vida no Brasil. Os números são do Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM), divulgado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). Foram pesquisadas mais de cinco mil prefeituras do país, inclusive de todas as capitais.

O índice levou em conta três grandes áreas de desenvolvimento: saúde e educação básica, como taxa de abandono do ensino fundamental e atendimento pré-natal, além da geração de emprego formal e renda. Para o levantamento são utilizadas as estatísticas divulgadas pelo Ministério do Trabalho, Saúde e Educação.

A pesquisa classificou Olímpia na categoria de município de alto desenvolvimento. A cidade alcançou o IFDM de 0,8820 ficando atrás apenas do município de Louveira (SP), sede de importantes empresas multinacionais e de logística. O estudo adota uma escala de avaliação que vai de 0 a 1 – quanto mais próximo de 1 maior o desenvolvimento do município. As cidades são divididas em quatro categorias: baixo desenvolvimento (de 0 a 0,4), desenvolvimento regular (0,4 a 0,5), desenvolvimento moderado (de 0,6 a 0,8) e alto desenvolvimento (0,8 a 1). O índice vem sendo aferido há uma década.

No resultado geral, incluída a média das notas dos três indicadores (emprego e renda, saúde e educação), foram observados apenas 431 municípios com alto rendimento, o equivalente a 7,9% do total. Das cem cidades mais desenvolvidas do Brasil, 58 estão em São Paulo.

Referência Turística

Considerado como um dos polos turísticos mais importantes do Estado de São Paulo, a Estância Turística de Olímpia está localizada na região do Aquífero Guarani, área privilegiada do noroeste paulista. Distante a 430 km da capital São Paulo possui uma população estimada em 54.037 habitantes. Sua economia também é baseada na agroindústria e comércio, mas o Turismo vem se destacando e ganhando impulso com a expansão do Parque Aquático Thermas dos Laranjais.

O seu desenvolvimento turístico também se deve à chegada de empreendimentos de grande porte à cidade, como o Hot Beach Olímpia (novo parque aquático local), novos resorts e centros comerciais.

Olímpia também é referência em cultura popular e ostenta o título de “Capital Nacional do Folclore”. A cidade realiza anualmente o “Festival Nacional de Folclore” que neste ano completa 54 anos. O festival é realizado na Praça de Atividades Folclóricas e Turísticas “Professor José Sant’anna”, o único recinto do gênero.

Da Redação

Foto – Divulgação