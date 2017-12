Oitava edição da LBF é apresentada em São Paulo com otimismo e diversas novidades

Com a presença dos representantes das noves equipes e das campeãs mundiais e medalhistas olímpicas Alessandra e Helen Luz, a Liga de Basquete Feminino lançou nesta terça-feira (12) a edição 2018 da LBF CAIXA. A solenidade, realizada na Caixa Cultural, no coração de São Paulo (SP), acontece exatamente um mês antes da abertura do campeonato, marcada para 12 de janeiro, com o clássico do ABC paulista entre Santo André/APABA e São Bernardo/Instituto Brazolin/Unip. Carlos Renato dos Santos, o Renatinho, ex-árbitro internacional e comentarista dos canais SporTV, apresentou a cerimônia.

Em seu discurso, o presidente da LBF, Ricardo Molina, disse que este é o momento do basquete feminino. “Nunca vi um momento tão positivo para o basquete feminino como agora. Andei muito pelo Brasil, conversando com muita gente que faz o basquete feminino, cada um da sua forma, ao seu tamanho; uns maiores, outros menores, mas há muita gente fazendo o esporte no país. Então, se escuto que ‘o basquete feminino’ morreu, eu pergunto o que nós estamos fazendo aqui. Não me fale que o basquete feminino é decadente ou segundo plano. Isso acontece se nós permitirmos. O basquete feminino é muito forte, tem muita gente que trabalha e depende dele. O que está faltando é juntar este quebra-cabeças, que está se unindo. A minha proposta é aproximar todos para falar que o basquete feminino existe sim e, no que depender da LBF, faremos o melhor campeonato todo ano.”, disse Molina.

Molina aproveitou para anunciar a TV Gazeta como a emissora oficial de TV aberta da LBF CAIXA 2018, que transmitirá partidas nas tardes de domingo. Na última semana, a LBF já havia anunciado nova parceria com os canais SporTV por mais dois anos – com transmissões também no portal globoesporte.com. Além das TVs, a LBF CAIXA 2018 terá todos os seus jogos transmitidos via WEB.

Para Daniele Fernandes, gerente de comunicação e marketing da CAIXA, “é uma grande honra anunciar essa que a gente julga que vai ser a temporada mais espetacular da LBF CAIXA. A CAIXA acredita no poder transformador do esporte, e também que o basquete feminino já mudou e ainda vai mudar muito a vida de muitas meninas. A gente deseja que esse campeonato seja o mais competitivo de todos”, disse Fernandes.

A ex-pivô Alessandra elogiou o evento e projeta uma LBF CAIXA forte: “Estou muito feliz com todas as novidades. Importante que, com a TV aberta e a massificação da modalidade, vamos ter mais meninas assistindo os jogos, fazendo que elas sonhem e queiram jogar basquete. Os mascotes estão lindos e o campeonato será muito equilibrado”, disse a campeã mundial.

LBF CAIXA 2018

Passada a apresentação, as atenções se voltam para o começo do campeonato. A ala Tati Pacheco, ex-Uninassau e que acaba de voltar da Espanha, é o primeiro reforço conhecido do Sampaio Basquete. “As expectativas são as melhores possíveis. Espero que a equipe faça um bom campeonato e que a gente consiga nosso objetivo, de sermos campeãs”, disse a ala.

Técnico do São Bernardo/Instituto Brazolin/Unip, Marcio Bellicieri aposta na juventude para a primeira LBF CAIXA da equipe. “São Bernardo vem com uma equipe jovem, com bastante potencial e passagem nas seleções de base. É com essa renovação que a gente pretende fazer bons jogos na liga”, disse Bellicieri.

A primeira fase do campeonato terá 18 rodadas em dois turnos para definir os classificados às quartas de final. Na primeira etapa dos playoffs, os jogos serão decididos em até três confrontos, assim como nas semifinais. A grande decisão, por sua vez, terá série “melhor de cinco”.

O Jogo das Estrelas acontecerá ao final da primeira fase e será na casa do primeiro campeão da LBF, Santo André. A quarta edição do ‘JdE’, em 8 de abril, terá como grande atração o primeiro torneio de enterradas da história da LBF CAIXA.

A Liga também oferecerá subsídios às equipes, como o pagamento integral das taxas de arbitragem, o auxílio parcial da logística, além do fornecimento total de bolas para o campeonato. A Wilson NCAA Gameball, anunciada em outubro, será a Bola Oficial da Liga. Com o objetivo de ampliar a visibilidade da competição, cada clube deverá cumprir uma série de medidas que também deverão elevar o nível da LBF CAIXA 2018.

A CAIXA, junto ao Governo Federal, é a patrocinadora oficial da Liga de Basquete Feminino, que organiza a LBF CAIXA. A competição tem a TV Globo, o SporTV e o globoesporte.com como parceiros de mídia oficiais, a bola oficial da Wilson e a AND1 como marca esportiva oficial.

Da Redação

Foto – João Pires/LBF