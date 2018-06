Oficina promove a confecção de terrário

A Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura e o Sesc promovem oficinas abertas para a confecção de terrário nos dias 12, 13 e 14 de junho. O curso, com duração de duas horas em cada um dos dias, contribui para uma melhor compreensão das condições da natureza para se reproduzir. A parceria faz parte das ações voltadas ao Mês do Meio Ambiente.

Os participantes poderão criar ambientes – a partir de recipientes de vidro – para entender o funcionamento de ciclos da natureza, como a água e o carbono.

No primeiro dia, a oficina é direcionada à terceira idade e famílias atendidas pelo Cras Juca Pedro; no dia 13, para funcionários do Viveiro de Mudas e Zoológico Municipal; no último dia, para alunos do Programa Criança Cidadão do Futuro. Interessados em participar de uns dos grupos podem entrar em contato pelo telefone (17) 3521-1671.

Durante os três dias, a Equipe de Combate ao Aedes aegypti (Emcaa) também estará presente na ação, com dicas e orientação de prevenção e eliminação de criadouros do mosquito, responsável por transmitir dengue, zika e febre amarela, dentre outros.

As aulas serão realizadas no Centro de Educação Ambiental (CEA), prédio anexo ao Zoológico Municipal, das 8h30 às 10h30. As vagas são limitadas.

Serviço

O Centro de Educação Ambiental está localizado na rua São Joaquim da Barra, 313, no Jardim do Bosque.

Da Redação

Foto – Divulgação