Obras para instalação de gasoduto seguem na Av. Engenheiro José Nelson Machado

O cronograma de instalação do gasoduto subterrâneo que abastecerá indústrias do município com gás natural prossegue ate o dia 1/12 na Av. Engenheiro Jose Nelson Machado. A informação foi divulgada pela STU, por meio da Prefeitura de Catanduva.

Os dutos estão sendo instalados ao longo das avenidas Eng. José Nelson Machado e Comendador Antônio Stocco, até a saída da cidade. Nesta fase, estão sendo implantadas redes secundárias. A GasBrasiliano é a concessionária responsável pela distribuição de gás natural canalizado em Catanduva. A execução da obra é feita pela Engemont Engenharia.

A Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU) solicita aos motoristas que redobrem a atenção no trecho indicado:

27/11 a 01/12 – Av. Engenheiro José Nelson Machado, entre as ruas Recife e Rio Claro

Da Redação

Foto – Comunicação/Prefeitura