Obras da ponte da Nelson Machado já têm empresa definida

A construtora Nolli & Martins Empreendimentos Ltda., de Catanduva, foi a vencedora da concorrência para a construção da ponte na avenida Engenheiro José Nelson Machado, sobre o Córrego Fundo. Apenas duas empresas participaram da tomada de preços, tendo a vencedora oferecido maior desconto.

Com orçamento inicial previsto em R$ 578 mil, a Nolli & Martins apresentou proposta de R$ 568.644,97 para a execução dos serviços. A construtora tem prazo máximo de 90 dias para a conclusão da obra, a partir da emissão da ordem de serviço.

A ponte, que tem oito metros de largura e 15 metros de comprimento, será executada em aço e concreto armado, com fundação e estrutura metálicas. O material, além de tornar a execução da obra mais ágil, é considerado mais reforçado que o concreto.

A homologação do contrato com a construtora foi publicada na segunda-feira, dia 4, na edição 896 da Imprensa Oficial do Município.

Histórico

A ponte da avenida Engenheiro José Nelson Machado, localizada próximo à rua Amazonas, caiu durante as chuvas do dia 12 de abril deste ano. Os problemas causados pela queda da ponte levaram os Governos Estadual e Federal a reconhecer a situação de emergência em Catanduva.

Apesar disso, o tão esperado repasse de verbas não aconteceu. O investimento na obra foi possível após acordo entre Prefeitura e Câmara, em que o Legislativo decidiu antecipar parte do duodécimo, devolvendo R$ 600 mil aos cofres públicos – valor que seria disponibilizado somente no final do ano.

Da Redação

Foto – Assessoria de Comunicação