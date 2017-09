Obama fará palestra em São Paulo no Fórum Cidadão Global

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama viajará a São Paulo para fazer uma palestra no dia 5 de outubro, como parte do Fórum Cidadão Global, promovido pelo jornal “Valor Econômico” e pelo banco Santander Brasil. As informações são da EFE

Obama visitará o Brasil pela primeira vez desde que deixou a presidência dos EUA, no começo deste ano, para participar do encontro, que tem como objetivo “iniciar um diálogo sobre a responsabilidade das pessoas na construção de um futuro melhor”, confirmou o evento.

O tema do encontro será “Mudar o mundo? Sim, você pode”, uma referência ao famoso lema da campanha eleitoral de Obama em 2008: “Yes we can” (“Sim, nós podemos”).

O ex-presidente americano “é um dos principais defensores do papel do cidadão global do século XXI para superar os nossos maiores desafios sociais”, segundo destacou Frederic Kachar, diretor geral de mídia impressa do Grupo Globo, um dos proprietários do “Valor Econômico”, citado em comunicado.

Além de Obama, o evento contará com outros líderes empresariais que promovem o desenvolvimento de cidadão global em suas empresas.

Os ingressos para o fórum, que será realizado no Teatro Santander, no shopping JK Iguatemi, na zona oeste da cidade, estarão disponíveis a partir do dia 20 para clientes do banco. A partir do dia 25, será aberta a venda ao público geral.

Obama esteve no Brasil em 2011, quando ainda era presidente, acompanhado pela esposa, Michelle Obama, e pelas duas filhas, e visitou Rio de Janeiro e Brasília, onde se reuniu com a então presidente, Dilma Rousseff.

Agência Brasil