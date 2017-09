“O Abajur Lilás” é atração de hoje no Festival de Teatro de Catanduva

“O Abajur Lilás”, adaptação do Núcleo Sala 18 para o texto de Plínio Marcos, é o próximo espetáculo do 18º Festival de Teatro de Catanduva. A apresentação será nesta sexta-feira, dia 15, às 20 horas, no Centro Cultural “Édie José Frey”. A peça é gratuita e indicada a maiores de 14 anos.

O espetáculo traz à tona, de maneira visceral, a amarga realidade brasileira de uma parcela da população que vive em situações extremas. A sociedade, por sua vez, retratada pelo público presente, se faz cúmplice dessa violência.

A peça conta a história de prostitutas, que são submetidas a opressão, humilhação e tortura de um inescrupuloso dono do prostíbulo, e seu violento serviçal. O valor da vida reduzido a menos que um ‘abajur lilás’. Escrita há mais de 40 anos, “O Abajur Lilás”, de Plínio Marcos, é impressionantemente atual.

“Em O Abajur Lilás, o grupo propõe uma encenação mais fechada e sem quebra da quarta parede. Personagens comuns do povo brasileiro, com características viscerais, em um ambiente onde a vida parece não ter valor algum”, explicou o diretor Rafael Back.

No elenco, além de Back, estão os atores Jéssica Souza, Lucas Alves, Rafael Jorda e Yara Santos. A maquiagem é de Julio Valentin.

O autor

Plínio Marcos de Barros foi um célebre escritor brasileiro, responsável pela criação de inúmeras peças de teatro, escritas principalmente na época do regime militar. Foi também ator, diretor e jornalista e recebeu os principais prêmios nacionais em todas as atividades que abraçou.

Durante sua carreira, foi responsável pela criação de mais de 30 peças teatrais para adultos e crianças, entre elas Dois perdidos numa noite suja, Barrela e Navalha na Carne. Seu envolvimento com o teatro amador teve início em Santos, por influência da escritora e jornalista Pagu.

O autor teve seus textos traduzidos, publicados e encenados em francês, espanhol, inglês e alemão; estudados em teses de sociolinguística, semiologia, psicologia da religião, dramaturgia e filosofia, em universidades do Brasil e do exterior.

Serviço

“O Abajur Lilás” faz parte da programação do 18º Festival de Teatro de Catanduva. Será apresentado pelo Núcleo Sala 18 no dia 15, às 20 horas, no Centro Cultural. A peça é gratuita e indicada a maiores de 14 anos.

Da Redação

Foto – Divulgação