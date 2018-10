Número de famílias paulistas inadimplentes aumenta em setembro

Pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) aponta que 20,6% das famílias paulistanas não conseguiram quitar suas dívidas no mês de setembro, registrando a terceira alta consecutiva de famílias inadimplentes. De acordo com a entidade, o crescimento alcança o maior patamar desde maio de 2012, totalizando quase 804 mil famílias.

A análise indica que a proporção de famílias que têm dívidas também cresceu, passando de 53,6% em agosto para 54,5% no mês de setembro. A FecomercioSP registra que hoje existem 2,13 milhões de famílias na capital paulista com algum tipo de dívida.

A FecomercioSP considera preocupante o fato de que 9,8% das famílias não conseguirão pagar essas dívidas em atraso no próximo mês e, portanto, permanecerão inadimplentes.

O estudo também revela que, levando em consideração a renda dessas famílias, o segmento que impulsiona a inadimplência está na faixa dos que recebem até dez salários mínimos, com um número que corresponde a 25,5% das famílias endividadas. Já no grupo com renda superior a dez salários mínimos, o número representa 8,9%.

Segundo o FecomercioSP, os dados de setembro indicam um quadro preocupante do orçamento doméstico, já que há uma persistência na taxa de inadimplência e no aumento de famílias que não irão quitar a dívida. De acordo com a Federação, a alta taxa de desempregados não permite melhora no curto prazo.

Tipos de dívida

O cartão de crédito puxa o ranking como a principal causa de dívida. Os dados de setembro apontam que 70% das famílias realizaram compras no cartão de crédito. Em segundo lugar vêm o uso de carnês, com 15,4%, seguidos por financiamento de casa, com 12,1%, e financiamento de carro, com 11,3%.

A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic) é apurada mensalmente pela FecomercioSP e entrevista aproximadamente 2,2 mil consumidores na capital paulista.

Por Lucas Scatolini – Estagiário da Agência Brasil * São Paulo