Novorizontino vence o Macaé por 1 a 0 e garante vaga nas oitavas da Série D

Na tarde do útimo sábado, o Novorizontino entrou em campo no Estádio Moacyrzão em Macaé, para enfrentar os donos da casa, no jogo de volta da Série D do Campeonato Brasileiro. A vitória contra o Macaé por 2 a 1, no Dr. Jorge Ismael de Biasi, no jogo de ida, permitia ao Novorizontino o empate para garantir sua vaga às oitavas de final. No caso de vitória do Macaé por um gol de diferença, a decisão seria nos pênaltis. O que não foi necessário. Cléo Silva garantiu o gol da vitória aos 30’ do primeiro do tempo e o Tigre venceu a equipe do Macaé por 1 a 0, garantindo sua classificação às oitavas de final da competição.

O técnico Ito Roque comentou sobre a partida: “Fizemos um jogo bem competitivo. Sabíamos o que precisávamos explorar no adversário e nossos atletas executaram de uma maneira muito bem feita. Marcamos, encurtamos nossas linhas para não dar espaço para o adversário flutuar entre nossa defesa e nosso meio de campo, e quando roubávamos a bola, executamos uma transição ofensiva com velocidade. Dessa forma, nosso gol veio com o Cléo. Estou muito satisfeito com o que a equipe apresentou nos últimos jogos, principalmente pela classificação fora de casa”.

Cléo Silva, autor do gol, está feliz com o resultado: “Sabíamos das dificuldades que iríamos encontrar. Tínhamos nossa vantagem, mas em momento nenhum nos apegamos a ela, pois se tratava de um jogo perigoso, contra um adversário de qualidade. Conseguimos suportar a pressão, fazer uma partida seguro, e Graças a Deus, ainda fui coroado com um gol. Agora vamos descansar e nos concentrar. A luta ainda não acabou e seguimos em busca do nosso objetivo”, finalizou.

Escalação: Oliveira, Marcelo Tchê, Vinicius Leandro, João Victor, Marzagão, Reverson Paiva, Cléo Silva (Francis – 42’ 2T), Jocinei, Anderson Cavalo, Pereira (Nathan – 38’ 2T), Elvinho (Lucas Newiton – 25’ 2T).

