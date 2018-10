Novorizontino vence o Ituano por 2 a 1 e garante vaga nas quartas de final da Copa Paulista

Na tarde de sábado (20), a equipe profissional do Grêmio Novorizontino entrou em campo em Itu, no Estádio Municipal Doutor Novelli Júnior, para enfrentar o Ituano em busca da classificação na 20ª rodada da Copa Paulista, a última da 2ª fase. Com gols de Vinicius Leandro (2′ 2T) e Andrei (11′ 2T), o Tigre venceu por 2 a 1 e garantiu a vaga para as Quartas de Final da competição.

A vitória classifica o Novorizontino na liderança do Grupo 8, com 11 pontos, na frente do Taubaté que, com 10 pontos, também avançou.

O atacante Andrei comentou sobre o jogo: “Fizemos um primeiro tempo abaixo do que pretendíamos. Conversamos bastante e, no segundo tempo, voltamos com outra postura, o que foi fundamental para que conseguíssemos a vitória. Graças a Deus e com a ajuda dos meus companheiros, fui muito feliz em poder fazer o gol da virada, que nos fez alcançar o resultado positivo. Seguimos firmes e com pés no chão. Temos uma nova batalha na próxima rodada”.

Momento de gratidão para técnico William Sander: “Importante classificação e importante vitória. Fizemos um bom jogo, mesmo no 1º tempo, onde tomamos um gol. Conseguimos boas finalizações e criamos oportunidades. Mostramos a força de nossa equipe no 2º, onde desenvolvemos bem nosso trabalho. Os jogadores se entregaram dentro de campo, com muita força e dedicação e estão todos de parabéns, são merecedores das quartas de final. Agora, continuamos com muito trabalho e concentração, para que assim, possamos continuar a fazer grandes jogos”, finalizou.

Escalação: 12 – Vinicius Almeida, 2 – Cleiton Garcia, 3 – Vinicius Leandro, 4 – Rodrigo San, 5 – Jairo Luis, 6 – Reverson, 7 – Lucas Newiton, 8 – João Pedro, 9 – Tito, 10 – Elvinho, 11 – Andrei.

Suplentes: 1 – Pedro Neto, 13 – Kaio, 14 – Rodrigo Sabiá, 15 – Alisson, 16 – Franklin, 17 – Léo Santiago, 18 – Nando.

Na próxima rodada, no início das quartas de final, os oito classificados serão divididos entre quatro grupos, com dois times cada. Todos jogam em partidas de turno e returno, onde os melhores de cada chave avançam para a semifinal. Em breve, a Federação Paulista de Futebol irá divulgar oficialmente os próximos jogos para as quartas de final da competição.

Foto: Thomaz Jannuzzi / Grêmio Novorizontino