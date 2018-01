Novorizontino vence mais uma pela Copa São PAulo

Na tarde dessa sexta-feira, o Grêmio Novorizontino entrou mais uma vez em campo no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi para sua segunda partida pela Copa São Paulo Júnior 2018, dessa vez, contra o América-RN. E o segundo jogo teve novamente sabor de vitória para o Tigre do Vale.

Bem no final de um primeiro tempo com grandes jogadas e poucos gols, Mingotti, após um passe de Thiago Alves, abriu o placar para o Tigre. A equipe voltou mais aguerrida no segundo tempo, criando oportunidades ainda maiores. Em uma delas, aos dez minutos, Justen finalizou no canto direito, marcando o segundo Gol. O jogo terminou e o placar ficou em Grêmio Novorizontino 2 x 0 América-RN.

Com grandes assistências durante a partida, o meia Thiago Alves está feliz com o resultado: “Foi um jogo muito importante, onde graças a Deus pude ajudar a equipe. Agora vamos continuar firmes e trabalhando, ainda temos jogos pela frente e precisamos nos manter focados. Quero dar o meu máximo pelo escudo do Novorizontino e ainda quero ir em busca de gols pelo Tigre, isso que importa.” .

O técnico William Sander comentou a segunda vitória consecutiva no campeonato: “Estou feliz pois fizemos uma grande partida. Tivemos o controle, não tivemos nenhum susto e conseguimos marcar dois gols. Vamos continuar com nosso ritmo, sempre focados e concentrados. Deixo novamente o convite para o torcedor continuar nos apoiando, como sempre vem fazendo em todos os nossos jogos, com o estádio lotado e nossos atletas incentivados. Esperamos todos vocês na segunda-feira aqui no Jorjão. ”, finalizou.

O Grêmio Novorizontino enfrentará o Peixe na próxima segunda-feira (08), às 21h no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, quando encerrará a primeira fase do campeonato. Durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a entrada no Jorjão é gratuita.

Foto: Matheus Bertolini do Prado / Grêmio Novorizontino