Novorizontino traz o zagueiro Édson Silva para o Paulistão

Seguindo com as apresentações para o Paulistão 2019, o Grêmio Novorizontino anunciou mais 2 novos reforços para a competição. O zagueiro Édson Silva e atacante Paulinho Moccelin.

Com 32 anos e natural de Água Preta (PE), Édson Silva conta com passagens pelo Boavista-RJ, Botafogo, CRB, Crvena Zvezda (República da Sérvia), Duque de Caxias, Figueirense, Fortaleza, Londrina, Mirassol, Palmares FC, Red Bull Brasil, São Paulo, Sport Club Corinthians Alagoano, Villa Rio e Guarani, onde esse ano disputou a Série B do Campeonato Brasileiro.

“Estou muito feliz de estar aqui, onde fui muito bem recebido. Quero muito o retribuir com um ótimo desempenho durante o campeonato. Minha expectativa é a melhor possível. Espero, junto com minha equipe, fazer um campeonato muito bom pelo Novorizontino. Quero trazer alegria para o clube e para nossa torcida”.

Paulinho Moccelin tem 24 anos e é de Guaporé (RS). O atacante já vestiu as camisas do Atlético Tubarão, Coritiba, Cuiabá, Fortaleza, Grêmio, Juventude, Maringá, São José-RS e recentemente do Londrina, onde também disputou a Série B e trabalhou com o atual técnico do Novorizontino, Roberto Fonseca.

“Esperamos por uma grande campanha e que possamos juntos atingir nossos objetivos. Trabalharei para continuar a executar um bom futebol dentro de campo e buscando resultados. Acredito que com grandes jogos e gols, traremos ainda muita alegria para o nosso torcedor”, finalizou.

A estreia do Novorizontino no Paulistão 2019 será no dia 20 de janeiro, contra o Ituano, fora de casa.

Thomaz Jannuzzi / Grêmio Novorizontino