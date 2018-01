Novorizontino perde para o Figueirense e se despede da Copa São Paulo 2018

Na tarde desta quinta-feira, o Grêmio Novorizontino entrou novamente em campo para mais uma partida da Copa São Paulo Júnior 2018. Dessa vez, o Tigre enfrentou o Figueirense no mata-mata do campeonato. O jogo terminou em Figueirense 1 x 0 Novorizontino.

Uma partida muito disputada, com boas jogadas, bolas na trave e oportunidades criadas pela equipe do Novorizontino. O Figueirense conseguiu abrir o placar aos 15′ do segundo tempo. Depois disso, o Novorizontino lutou bastante, mas o resultado terminou com a vitória para os visitantes.

O técnico William Sander comentou sobre o desempenho da equipe: “Ficamos tristes com a eliminação, nossa ideia era ir mais longe, até porque, sabemos da qualidade que nós temos em nosso time. Acredito que nossa estratégia foi muito boa, tivemos várias oportunidades, mas infelizmente não saiu gol. Em um jogo de mata-mata, de peso como foi o jogo de hoje, não podemos ter falhas. São detalhes que vamos melhorando cada vez mais dentro desse nível de competição, para que a gente consiga ir evoluindo também. No geral, fico feliz com nossa trajetória na competição. Foi um trabalho bem feito. Nossos atletas estão de parabéns. Agora vamos dar sequência em nossos trabalhos”.

O atacante Nando já almeja a Copa São Paulo do ano que vem: “Acredito que fomos bem durante o campeonato, conseguimos impor nosso jogo, mas infelizmente saímos. Gostaria de agradecer a toda a torcida que nos apoiou e nos apoia em nossos jogos, peço para que ano que vem estejam novamente junto com a gente. Vamos trabalhar muito, para voltar ainda melhor e conseguir alcançar voos ainda maiores. Nossa batalha ainda não acabou e vamos lutar ainda mais pelo Tigre do Vale”, finalizou.

Foto: Matheus Bertolini do Prado / Grêmio Novorizontino