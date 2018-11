Novorizontino perde nos pênaltis e se despede da Copa Paulista

Depois de um grande jogo no Estádio Fonte Luminosa, com gols de Elvinho e Nando empatando em 2 a 2, o Tigre perdeu nos pênaltis para a equipe da Ferroviária na decisão do jogo de volta das quartas de final da Copa Paulista. Com o resultado, o Tigre se despede da competição.

Em uma grande partida, muito disputada, o adversário abriu com 2 gols no 1º tempo. Na volta do segundo, o Novorizontino partiu para o ataque. Elvinho marcou o 1º (9’ 2T) e Nando empatou com o 2º (30’ 2T). Nos pênaltis, a Ferroviária venceu por 4 a 2.

O técnico William Sander avaliou o jogo: “Infelizmente saímos, mas de cabeça erguida e contra uma excelente equipe. Hoje o torcedor pode assistir um grande jogo. Começamos um pouco desligados no início, mas conseguimos nos impor no segundo tempo. Quando isso aconteceu, alcançamos o empate e tivemos chance de virar, mas infelizmente, perdemos nas penalidades”.

Apesar do resultado, William está feliz com a boa campanha do Novorizontino: “Nosso elenco, está de parabéns! Gratidão por esse momento. Acredito que tivemos êxito com a proposta do clube para a Copa Paulista, pudemos amadurecer nossos atletas, todos tiveram grandes experiências e desempenhos espetaculares. Sinto que o objetivo traçado foi alcançado, mérito do trabalho sério de todos os departamentos do clube, atletas e diretoria”, finalizou.

Escalação: 12 – Vinicius Almeida, 2 – Lucas Newiton, 3 – Vinicius Leandro, 4 – Rodrigo Sabiá, 5 – Jairo Luis, 6 – Reverson Paiva, 7 – Franklin, 8 – João Pedro, 9 – Tito, 10 – Elvinho, 11 – Andrei.

Suplentes: 1 – Cleyton, 13 – Justen, 14 – Leonardo Griggio, 15 – Kaio, 16 – Alisson, 17 – Nando, 18 – Christopher.

Foto: Thomaz Jannuzzi / Grêmio Novorizontino