Novorizontino perde de 3 a 2 para o Linense no primeiro jogo das Oitavas da Série D do Brasileiro

Após um jogo muito disputado, com gols de Pereira (9’ 1ºT) e Jocinei (28′ 2ºT), a equipe do Novorizontino perdeu para o Linense por 3 a 2 na partida de ida das Oitavas de Final da Série D do Campeonato Brasileiro. Carlos, Magno Alves e Thiago Humberto marcaram para o Linense.

Autor do segundo gol do Tigre, o volante Jocinei avalia o primeiro jogo da 3ª fase da competição: “Foi grande! A princípio, começamos bem, colocando em prática nosso atual esquema de jogo. Conseguimos nos impor, mesmo jogando com um a menos, o que nos exigiu ainda mais pressão e ainda assim conseguimos suportar. Até infelizmente tomarmos o último gol, mas isso acontece. Agora, precisamos nos manter focados em nosso jogo de volta, dentro de casa, onde buscaremos reverter o quadro a nosso favor, em busca da classificação”.

O técnico Ito Roque enaltece o empenho dos atletas: “Um jogo difícil, principalmente por termos tido um jogador expulso. Tivemos que mudar nossa estratégia de jogo, fazendo duas de linhas de quatro e tirando o espaço do adversário. Conseguimos voltar bem armados no segundo tempo e alcançamos o empate. Nossos jogadores foram guerreiros e suportaram até o final. A partida de hoje só aumenta a credibilidade de nossa equipe para o próximo jogo, do qual minhas expectativas são as melhores possíveis”, finalizou.

Escalação: Oliveira, Marcelo Tchê, Vinicius Leandro, João Victor, Adilson Goiano, Reverson Paiva, Cléo Silva, Jocinei (Guilherme Teixeira – 33’ 2ºT), Anderson Cavalo (Nathan – 23’ 2ºT), Pereira, Elvinho (Marzagão – 33’ 1ºT).

A classificação será decidida no jogo de volta, que acontecerá no sábado (23), às 19h30, no Jorjão, em Novo Horizonte, onde o Tigre precisará de uma vitória por dois gols, ou mais, de diferença para conquistar a vaga nas quartas de final do campeonato.

Foto: Thomaz Jannuzzi / Grêmio Novorizontino