Novorizontino já tem seu grupo definido para o Paulistão 2019

Os grupos ficaram formados da seguinte forma:

Grupo A: Santos, Ponte Preta, RB Brasil, São Caetano

Grupo B: Palmeiras, Guarani, São Bento, Novorizontino

Grupo C: Corinthians, Mirassol, Ferroviária, Bragantino

Grupo D: São Paulo, Oeste, Ituano, Botafogo

O sorteio foi realizado pelos ex-jogadores: César Sampaio (Palmeiras), Elano (Santos), Oscar (São Paulo) e William Machado (Corinthians).

O formato da competição, será o mesmo da última temporada, com os 16 clubes divididos em quatro grupos. Na primeira fase, cada time joga em turno único com os demais clubes dos outros grupos. Os dois melhores de cada grupo se enfrentam nas quartas de final em jogos de ida e volta, assim como as semifinais e finais. Os dois últimos colocados na fase de grupos cairão para a Série A2.

“Claro que dentro da competição, sempre buscamos o “algo mais”, vamos em busca da classificação e de levar o Novorizontino para voos ainda maiores. Se não almejarmos isso, não justificamos a nossa participação. Também acredito que o objetivo, não só do Novorizontino mas de todos os clubes do interior, sempre será a permanência na elite. O Paulistão é um campeonato muito competitivo, onde temos uma Série A2 também muito competitiva, em um nível muito próximo. Nos manter entre os 16 melhores do estado é uma grande responsabilidade e trabalharemos para que continue assim”, disse Genilson da Rocha Santos, Presidente do Grêmio Novorizontino.

Na reunião, também ficou definido pelos clubes participantes a implantação do VAR (árbtiro de vídeo), a partir das quartas de final da competição. A novidade será utilizada nas 14 partidas da fase de mata-mata e será integralmente custeada pela Federação Paulista de Futebol. O sistema será implantado pela Hawk-Eye Innovations, empresa responsável pela utilização do árbitro de vídeo na Copa do Mundo da Rússia.

Outra mudança definida pelos clubes está relacionada ao mando dos jogos: um clube não poderá mandar sua partida no estádio do adversário.

O campeonato também contará com a livre inscrição dos atletas formados nas categorias de base dos clubes, novidade implantada e aprovada em 2018. Cada clube pode inscrever 26 jogadores na Lista A, e tem direito a uma Lista B para jogadores formados na base, sem limite de inscrição. O Paulistão 2019 começará em 20 de janeiro, e a grande final acontecerá em 21 de abril.

Da Redação

Foto – Rodrigo Corsi/FPF