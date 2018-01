Novorizontino estreia com vitória contra o Aliança-CE na Copa São Paulo Júnior

Na tarde da última terça-feira, o Grêmio Novorizontino entrou em campo no Estádio Jorge Ismael de Biasi, para o início da Copa São Paulo Júnior 2018. E o Tigre fez bonito em sua estreia no Campeonato.

Após um primeiro tempo sem gols, a equipe marcou 3 gols no segundo tempo. Primeiro foi Mingotti, que após um passe de Chris, abriu o placar para o Tigre. Na sequência, na metade do segundo tempo, após uma cobrança de pênalti, Chris fez o segundo gol da equipe. E nos últimos minutos do jogo, aos 43′, Léo Santiago marcou e fechou o placar em Grêmio Novorizontino 3 x 0 Aliança-CE.

O técnico da equipe, Willian Sander está feliz com o resultado: “Estreias sempre contam um pouco com ansiedade, mesmo sendo uma equipe com uma bagagem e experiência, isso é normal. Estádio lotado, isso é muito bom para os atletas. Estamos muito felizes com a vitória. Vitória importante, com três gols de saldo, ainda mais em uma chave tão competitiva igual a nossa. Os meninos estão de parabéns.” .

Segundo o treinador, o momento é de foco para toda a equipe: “Agora a recuperação terá que ser rápida, logo na sequência temos um jogo difícil contra o América-RN. Esperamos uma excelente partida. Vamos dar sequência nos trabalhos e ir em busca dos nossos objetivos, sempre em busca da classificação. Aproveito para agradecer e chamar toda a torcida para vir nos apoiar novamente, igual vem fazendo em todos os nossos jogos. Esse apoio e respeito é muito importante para todos nós.”, finalizou.

O Grêmio Novorizontino volta a campo no Jorjão na sexta-feira, quando vai enfrentar o América-RN. A partida está marcada para às 17h15.

Foto – Matheus Bertolini do Prado / Grêmio Novorizontino