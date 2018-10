Novorizontino enfrenta o Taubaté pela Copa Paulista

Dando sequência na 2ª fase da Copa Paulista, o Tigre do Vale volta a campo nesta quarta-feira (3), no Estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté, para enfrentar os donos da casa, às 15h, em partida válida pela 16ª rodada da competição. Depois de perder de 2 a 0 para o Ituano na última rodada, no domingo (30), no domingo, o Tigre ocupa o 4º lugar no Grupo 8, sem pontuação, atrás do Taubaté, em 3º, com 1.

O técnico William Sander falou sobre o que espera da partida: “Nossa expectativa é muito boa. Até pelo jogo que mostramos com o Ituano no domingo, mesmo perdendo, tivemos um bom desempenho, conseguimos fazer um bom jogo. Também criamos e tivemos oportunidades. Agora vamos melhorar esses detalhes que faltaram para concluirmos em gol, para que possamos ter um grande jogo fora de casa”.

O técnico também avaliou o adversário: “Sabemos que será um jogo difícil. Trata-se de uma equipe muito madura e experiente, que marca muito bem. Mas estamos preparados. Temos enfrentando equipes no mesmo estilo de jogo do Taubaté. Agora temos uma sequência de jogos, precisamos de concentração e descanso para que possamos ter um bom desempenho, alinhado sempre a um bom resultado”, finalizou.

Foto: Thomaz Jannuzzi / Grêmio Novorizontino